أهداف مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني

نقدم لكم أهداف مباراة برشلونة واسبانيول فى الدوري الاسباني، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 8-7-2020 بالجولة الـ 35، في الدوري الاسباني.
نُقلت مباراة “برشلونة واسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1، على ملعب برشلونة “الكامب نو”.
حسم برشلونة لقاءه مع جاره وضيفه اسبانيول بهدف دون مقابل، ورفع رصيده الى 76 نقطة مقابل 77 لريال مدريد الذي يستضيف الافيس الجمعة في ختام المرحلة.
جاء هدف برشلونة من لعبة مشتركة رائعة شارك فيها جريزمان وميسي ووصلت الكرة الى الاوروجوياني لويس سواريز الذي تابعها داخل الشباك من مسافة قريبة فى الدقيقة (56)، ورفع سواريز رصيده هذا الموسم الى 15 هدفا، علما بأنه ساهم في 8 تمريرات حاسمة ايضا.
إليكم أهداف المباراة ..
هدف برشلونة “سواريز” 1-0
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