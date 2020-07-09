عاجل | تشكيلة برشلونة الأساسية أمام اسبانيول في الدوري الاسباني “عودة راكيتيتش وغياب فيدال”

يقدم لكم الخليج 365 تشكيلة برشلونة الرسمية التي أعلنها المدرب “كيكي سيتين” لمواجهة فريق “اسبانيول” على ملعب “الكامب نو”. وشهدت التشكيلة الرسمية لنادي برشلونة مشاركة المهاجم الدولي الفرنسي “أنطوان جريزمان” للمباراة الثانية على التوالي بعد مشاركته امام “فياريال” الجولة الماضية. وسيشارك “لويس سواريز” مع جريزمان في المقدمة، ويأتي من خلفهم “ليونيل ميسي” في مركز صانع الألعاب. بينما استمر “نيلسون سيميدو” في مركز الظهير الايمن، وجاء على جهة اليسار “جوردي ألبا”. Advertisements وسيلعب “سيرجي روبيرتو” على حساب ريكي بويج في خط الوسط بجانب “إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس”. والتالي تشكيلة برشلونة الرسمية أمام اسبانيول في الدوري الاسباني. تير شتيجن – جوردي ألبا – جيرارد بيكيه – لينجليه – سيميدو – راكيتيتش – بوسكيتس – روبيرتو – ليونيل ميسي – لويس سواريز – جريزمان والتالي تشكيلة اسبانيول الرسمية لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – كاليرو – فيلا – لوزانو – لوبيز – روكا – امباريا – دي توماس ..

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