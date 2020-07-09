نقدم لكم أهداف مباراة ليفربول وبراتيون فى الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الأربعاء 8-7-2020 بالجولة الـ 34، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نُقلت مباراة “ليفربول وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما نُقلت على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة زيجو سبورتس الهولندية، على ملعب “فالمر” بمدينة برايتون.

أحرز النجم الدولي المصري محمد صلاح هدفين وصنع هدفا ثالثا، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 / 1 على مضيفه برايتون.

وافتتح صلاح التسجيل مبكرا لليفربول في الدقيقة السادسة، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة.

بينما قلص لياندرو تروسارد الفارق، بتسجيله هدفا لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وواصل صلاح تألقه في المباراة، عقب تسجيله الهدف الثالث لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 76، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة هذا الموسم إلى 19 هدفا، وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب الهدافين، بفارق ثلاثة أهداف خلف جيمي فاردي (المتصدر) برصيد (22) هدفا مهاجم ليستر سيتي.

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وارتفع رصيد ليفربول، الذي حسم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم منذ الشهر الماضي، إلى 92 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 23 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

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إليكم أهداف مباراة ليفربول وبرايتون فى الدوري الانجليزي

هدف ليفربول الاول “صلاح” 1-0

هدف ليفربول الثاني “هندرسون” 2-0

هدف برايتون 1-2

هدف ليفربول الثالث “محمد صلاح” 3-1

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