ملخص مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني “سواريز يُطيح بصغير كتالونيا من الليجا”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص احداث مباراة “برشلونة اسبانيول” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 8-7-2020 بالجولة الـ 35، في الدوري الإسباني.

نُقلت مباراة “برشلونة اسبانيول” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”، كما نُقلت على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب برشلونة “الكامب نو”.

حافظ “برشلونة” على آماله في الصراع على لقب الليجا ونجح في تحقيق الفوز على جاره “اسبانيول” والاطاحه به من الدوري الاسباني إلى السيجوندا بهدف نظيف احرزه “لويس سواريز” في الدقيقة (55).

ويحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 76 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر “ريال مدريد”، الذي سيواجه فريق “ديبورتيفو ألافيس” يوم الجمعة 10-7-2020.

Advertisements

وشهدت المباراة بطاقتين حمراوين، ففي الدقيقة (50) تعرض البديل انسو فاتي للطرد بعد 5 دقائق فقط من نزوله بديلاً لنيلسون سيميدو، ولم يتأخر الحكم كثيرًا في اشهار البطاقة الحمراء الثانية ولكن في وجه مدافع اسبانيول “بول لوزانو” بعد تدخل عنيف علي “جيرارد بيكيه”.

والتالي ملخص مباراة برشلونة واسبانيول في الدوري الاسباني

برشلونة 1-0 اسبانيول

????️ملعب الكامب نو (برشلونة)

????الدوري الاسباني (الجولة الـ 35)

⌚انتهت

اهلاً ومرحبًا بكم ملخص احداث ديربي كتالونيا بين برشلونة واسبانيول في الجولة الـ 35 بالدوري الاسباني.

ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

???? تشكيلة برشلونة: شتيجن – سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا – روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش – ميسي – سواريز – جريزمان.

شتيجن – سيميدو – بيكيه – لينجليه – ألبا – روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش – ميسي – سواريز – جريزمان. ???? تشكيلة اسبانيول: لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – كاليرو – فيلا – لوزانو – لوبيز – روكا – ايمباربا- دي توماس.

لوبيز – جوميز – اسبينوزا – كابريرا – كاليرو – فيلا – لوزانو – لوبيز – روكا – ايمباربا- دي توماس. “1???? بداية المباراة..

“7 لعبة رائعة جدًا وتوغل رائع من لويس سواريز ولكن الحكم يعلن وجود تسلل.

“9 تير شتيجن ينقذ برشلونة هدف محقق.. ايمباربا يتلقى تمريرة في ظهر دفاعات البرسا من بعد منتصف الملعب ويدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ولكن شتيجن يبعدها إلى الركنية.

“15 مرور اول ربع من الشوط الاول ومازال التعادل السلبي يسطير في ظل سيطرة برشلونة.

“16 ديداك فيلا يمهد كرة إلى امباريا الذي سدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء ولكن بيكيه ابعد الكرة قبل ان تصل إلى شتيجن.

“20 ضربة حرة مباشرة لصالح برشلونة من مكان جيد.. بعد اعاقة كابريرا لجريزمان.

“21 ميسي يتولى تنفيذها ولكن تعلو مرمى دييجو لوبيز.

“24 سواريز يضيع فرصة سهله للتسجيل بعد تمريرة رائعة من جريزمان.

“28 شتيجن يخرج من مرماه ويحرم مارك روكا من انفراد صريح بعد مرواغته لبيكيه من بعد منتصف الملعب.

“30 يتبقى 15 دقيقة على نهاية الشوط الاول ولم يصنع برشلونة ولا فرصة خطيرة على مرمى اسبانيول.

“37 دفاع ممتاز حتى الآن من اسبانيول.

“43 القائم الايمن يحرم اسبانيول من تسجيل الهدف الاول عن طريق ديداك فيلا.

“43 اسبانيول يضرب دفاع برشلونة بسهولة كبيرة جدًا جدًا جدًا!!

“45????بطاقة صفراء على مهاجم اسبانيول دي توماس بعد تدخل قوي على ميسي.

“45 حكم المباراة يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“45+3 صافرة نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

استراحة قصيرة ونعود لكم من جديد مع بداية الشوط الثاني.

“45????بداية الشوط الثاني..

“45????تبديل اول لبرشلونة بخروج سيميدو ونزول انسو فاتي.

“50 ????حكم المباراة يشهر البطاقة الحمراء في وجه انسو فاتي!

“50 بعد رجوع الحكم للفار رأى تدخل فاتي الشرس في كرة مشتركة مع لاعب اسبانيول وتسبب في اصابته.

“53????بطاقة حمراء اخرى ولكن على مدافع اسبانيول بول لوزانو!

“55⚽جووووووووووووووول الهدف الاول لبرشلونة عن طريق لويس سواريز..

قصة الهدف: ثلاثية رائعة جدًا بين جريزمان وميسي ثم سواريز في النهاية الذي سدد كرة ميسي التي ارتدت من قدم المدافع داخل منطقة الست ياردات.

“66????تبديل لاسبانيول بخروج كاليرو ونزول درادير.

“67 ميسي يسدد كرة على الطائر بطريقة رائعة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها دييجو لوبيز ببراعة كبيرة.

“70????التبديل الثاني لبرشلونة بخروج جريزمان ونزول ارتورو فيدال.

73????تبديل ثاني لاسبانيول بخروج امباريا ونزول كامبوزانو.

“76 اسبانيول كاد يسجل هدف التعادل من الركنية بعد ارتقاء خرافي من دي توماس ولكن دفاع برشلونة نجح في انقاذ الموقف.

“81????تبديل ثالث لبرشلونة بخروج لويس سواريز ونزول مارتن برايثوايت.

“85????التبديل الثالث لاسبانيول بخروج مارك روكا ونزول المهاجم الصيني وو لي.

“90 حكم المباراة يضيف 5 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

“90+1 التبديل الرابع لبرشلونة بخروج إيفان راكيتيتش ونزول المدافع رونالدو أراوخو.

“90+5 اسبينوزا كاد يسجل هدف التعادل برأسية رائعة ولكن من حُسن حظ تير شتيجن الذي خرج من مرماه الكرة سقطت متأخرًا.

“90+5 صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة بهدف نظيف على اسبانيول في ديربي كتالونيا.

إلى هنا ينتهي ملخص احداث مباراة برشلونة واسبانيول.

..