أزمة في الاهلي بسبب “مشاجرة” أليو بادجي

اعتدى مهاجم الاهلي السنغالي أليو بادجي، على مواطن افريقي، أثناء مشاركته في لعب مباراة كرة خماسية مساء يوم أمس الثلاثاء.

وشارك أليو بادجي في احدى مباريات كرة القدم الخماسية مساء أمس الثلاثاء، وسهر للساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء، متحديا تعليمات إدارة الاهلي الخاصة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

واستدعت لجنة التخطيط بالاهلي برئاسة محسن صالح، مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، من اجل التحقيق معه في واقعة مهاجم الفريق السنغالي أليو بادجي.

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ولم يكتف بادجي بخرق قرار الإدارة الحمراء، وارتكب مخالفة اكبر، عندما تعدى بالضرب المبرح على مواطن افريقي كان يلعب معه المباراة، مما استدعى نقل المصاب إلى المستشفى، وكادت الأمور أن تتطور لولا تدخل بعض العقلاء ومنعوا الشخص المعتدى عليه من تحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن أليو بادجي كانت له واقعة سابقة، عندما اشتبك مع جناح الفريق رمضان صبحي، في أحد التدريبات قبل توقف النشاط الكرة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعاقد الاهلي مع السنغالي بادجي في الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 سنوات ونصف مقابل 2.5 مليون يورو.

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