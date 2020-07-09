بث مباشر | شاهد ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول وبرايتون” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 8-7-2020 بالجولة الـ 34، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمر” بمدينة برايتون.

سيسعى “ليفربول” إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما استعاد نغمة الانتصارات على حساب “أستون فيلا” الجولة الماضية، وذلك قبل ان يتلقى خسارة مذلة على يد “مانشستر سيتي” برباعية نظيفة في الجولة الـ 32.

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في المقابل نجح “برايتون” في تحقيق فوزًا هامًا على حساب “نوريتش سيتي” في الجولة الماضية، سيساعده بشكل كبير على النجاة من الهبوط إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

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ليفربول 3-1 برايتون

????️ملعب فالمر (برايتون)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 34)

⌚انتهت

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