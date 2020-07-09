لاعب مغربي يهدد بمعاقبة النصر بالحرمان من تسجيل اللاعبين

هدد المغربي محمد فوزير لاعب الرائد الحالى، إدارة النصر السعودي السابق، بمنع من انتداب صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال أحمد الأمير خبير لوائح الكرة السعودية عبر تويتر، أن غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي ألزمت الفريق السعودي، بدفع مبلغ قدره 250 ألف دولار، مع غرامات تأخير تحسب بمقدار 5% من يناير 2019 لصالح فوزير.

وأضاف، الاتحاد الدولي منح النصر 45 يوم لتنفيذ القرار، حيث في حال عدم تسديد المبلغ المذكور سوف يمنع من التسجيل لثلاث فترات.

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كان النصر السعودي قد نجح في التعاقد مع فوزير خلال الانتقالات الصيفية 2017، بعد تألقه في البطولة العربية التي أقيمت في مصر مع ناديه السابق الفتح الرباطي المغربي.

لكن اللاعب لم يظهر بالمستوى المطلوب مع النصر، لتقرر إدارة النادي رحيله بعد شهور قليلة، حيث انتقل إلى نادي اتحاد طنجة في عام 2018 و على سبيل الإعارة، ثم إعارة آخرى إلى نادي أحد مطلع عام 2019، ثم رحل بشكل رسمي في صفقة انتقال نهائية إلى نادي الرائد في صيف 2019.

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