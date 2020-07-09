بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول وبرايتون” في أهم مباريات اليوم الأربعاء 8-7-2020 بالجولة الـ 34، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “ليفربول وبرايتون” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة زيجو سبورتس الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على ملعب “فالمر” بمدينة برايتون.

سيسعى “ليفربول” إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما استعاد نغمة الانتصارات على حساب “أستون فيلا” الجولة الماضية، وذلك قبل ان يتلقى خسارة مذلة على يد “مانشستر سيتي” برباعية نظيفة في الجولة الـ 32.

وجمع ليفربول 89 نقطة من 33 مباراة، حيث حقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما امام كل من “واتفورد ومانشستر سيتي”.

في المقابل نجح “برايتون” في تحقيق فوزًا هامًا على حساب “نوريتش سيتي” في الجولة الماضية، سيساعده بشكل كبير على النجاة من الهبوط إلى الدوري الانجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

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ويحتل “برايتون” المركز الـ 15 برصيد 36 نقطة، بفارق 9 نقاط عن اولى المراكز المهددة بالهبوط إلى التشامبيونشيب -المركز الـ 18- الذي يقبع فيه “أستون فيلا”، وبفارق 6 نقاط عن المركز الـ14 الذي يحتله فريق “كريستال بالاس”.

يذكر ان اخر مواجهة بين “ليفربول وبرايتون” في البريميرليج انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “آنفيلد روود” يوم 30 نوفمبر 2019.

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ليفربول 3-1 برايتون

????️ملعب فالمر (برايتون)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 34)

⌚انتهت

ابرز احداث المباراة

“1???? بداية المباراة..

“6⚽جول – ليفربول – محمد صلاح – (اسيست نابي كيتا)

“8⚽ جول – ليفربول – هندرسون – (اسيست محمد صلاح)

“26⚽❌ هدف ملغي لبرايتون عن طريق باسكال جروز.

“43????بطاقة صفراء – نيكو ويليامز – ليفربول

“45⚽جول – برايتون – تروسارد – (اسيست لامبتي)

“46????تبديل – ليفربول – خروج نيكو ويليامز ونزول أندريه روبرتسون.

“61???? تبديل – ليفربول – خروج تشامبرلين ونزول ساديو ماني.

“61????تبديل – ليفربول – خروج نابي كيتا – ونزول فابينيو.

“62????بطاقة صفراء – ساديو ماني – ليفربول.

“71????تبديل – برايتون – خروج جروز ونزول كونولي.

“71????تبديل – برايتون – خروج أليستر ونزول آرون موري.

“71????تبديل – برايتون – خروج بروبر ونزول بيسوما.

“76⚽جول – ليفربول – محمد صلاح – (اسيست أندريه روبرتسون).

“78????بطاقة صفراء – فابينيو – ليفربول.

“80????تبديل – ليفربول – خروج جوردان هندرسون ونزول جيمس ميلنر.

“85????بطاقة صفراء – لامبتي – برايتون.

“87????تبديل – ليفربول – خروج روبرتو فيرمينو ونزول تاكومي مينامينو.

“89????بطاقة صفراء – جو جوميز – ليفربول.

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