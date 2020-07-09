ساسي يعود إلى الزمالك ويُجري مسحة “كورونا” الخميس

عاد لاعب وسط الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي، إلى القاهرة، قادما من بلاده، بعد قضاء اجازة بصحبة اسرته، بالإضافة إلى انضمامه لمعسكر منتخب تونس.

ويخضع فرجاني ساسي، لإجراء المسحة الطبية الخاصة بـ”فيروس كورونا” صباح غدًا الخميس، تمهيدا لمشاركته في تدريبات الزمالك.

وكان ساسي قد حصل على تصريح من إدارة الزمالك، من أجل السفر إلى تونس، خلال فترة توقف النشاط الكروي، على خلفية تفشي “فيروس كورونا”، من أجل الاطمئنان على اسرته.

Advertisements

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويرغب مسؤولو النادي برئاسة مرتضى منصور، في تمديد عقده، في ظل تمسك المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون باستمراره مع الفريق.

وقاد متوسط ميدان المنتخب التونسي فرجاني ساسي، الزمالك، للفوز ببطولة كأس مصر 2019، وكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، وبطولتي السوبر المصري والافريقي على حساب الاهلي والترجي، بالإضافة إلى تأهله إلى نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

أقرأ ايضا