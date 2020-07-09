فهد المولد يُفجر أزمة جديدة داخل اتحاد جدة

فجر فهد المولد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي أزمة جديدة داخل النادى، بعدما غادر معسكر الفريق بمدينة أبها، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة لدى إدارة النادى، حيث طالب بالحصول عليها قبل العودة للتدريبات.

وأصدر مجلس نادي الاتحاد السعودي، بيانا يوضح فيه الأزمة لجماهير العميد، مشددا على عدم وجود أى متأخرات مالية أو مستحقات للاعب لدى النادى، طبقا للتعاقد المبرم بين الناديين.

وأكد مجلس إدارة اتحاد جدة، أن النادي يقوم بتسديد كافة رواتب اللاعبين بانتظام، وسلم اللاعبين مستحقاتهم قبل انطلاق المعسكر الحالي في منطقة عسير.

وأشار إلى أنه يتم التعامل مع اللاعبين بمبدأ المساواة، وأن مطالبات فهد المولد بالحصول على مستحقات مالية لا يوجد لها سند ومبرر من أجل صرفها.

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وشدد بيان الفريق الجداوي، أن تصرفات فهد المولد غير مقبولة، واستغربت تركه للمعسكر وأن تصدر تلك التصرفات من لاعب دولي كبير له مكانة في قلوب الاتحاديين.

وأكد مجلس إدارة اتحاد جدة، بأن إدارة النادى ستتخذ كافة الإجراءات لحفظ حقوق النادي، ومنع تكرار تلك التصرفات من جانب أي لاعب مستقبلا، في ظل وجود عدة إجراءات متبعة يمكن اتباعها للمطالبة بحقوق اللاعبين دون المساس بمصلحة النادي.

وأتم الاتحاد في بيانه أنه يتعامل بكل احترافية ويعامل اللاعبين على حد سواء ويلتزم بكل العقود التي تم التوقيع عليها، مشيرا إلى أنه سيقوم بتطبيق كافة أنظمة ولوائح لجنة الاحتراف علي الجميع.

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