ثنائية محمد صلاح تقربه من صدارة الهدافين وتهدي ليفربول الفوز

سجّل المصري محمد صلاح ثنائية قاد بها فريقه ليفربول للفوز وجعلته منافساً قوياً على صدارة الهدافين في الدوري الإنكليزي الممتاز.



وانتصر ليفربول على مضيفه برايتون 3-1 يوم الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز الذي حسم الريدز التتويج بلقبه مسبقاً.



وتألق محمد صلاح هداف الدوري الإنكليزي في آخر موسمين بشكل ملف للغاية علماً أنّه تشارك الجائزة في الموسم المنصرم مع زميله السنغالي مانيه والغابوني أوباميانغ مهاجم أرسنال.



ووقّع صلاح على الهدف الأول (6) وصنع الثاني الذي سجله هندرسون (8) قبل أن يضيف الثالث (76) بينما سجّل تروسارد هدف الخاسر الوحيد (45).



وصار رصيد ليفربول (92) نقطة فيما تجمّد رصيد برايتون عند (36 نقطة) في المركز الخامس عشر.



ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 19 هدفاً بفارق هدف عن أوباميانغ الثاني وثلاثة عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر (22 هدفاً). المصدر: بي ان سبورت

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