نابولي يستعيد المركز الخامس بفوزه على جنوى

استعاد نابولي المركز الخامس، بفوزه على جنوى 2-1 الأربعاء ضمن المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجّل إدواردو غولدانيا (49) لصاحب الضيافة، فيما سجّل لنابولي هدافه التاريخي البلجيكي درايس مرتنز (45+1) والمكسيكي لوتزانو (66).



ورفع نابولي رصيده إلى51 نقطة متقدماً على ميلان الذي أضحى سادساً بفارق نقطتين، وتجمد رصيد جنوى عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.



واقتنص مرتنز الهدف بتسديدة بيمناه من على مشارف المنطقة بعيداً عن متناول الحارس ماتيا بيرين بعد تمريرة بينية من إينسينيي (45+1).



وأدرك جنوى التعادل بعد أقل من خمس دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأسية من غولدانيا على يمين الحارس (49).



وحسم البديل لوتزانو النتيجة لصالح نابولي بعد دقيقتين من إشراكه، وذلك بمجهود رائع حيث تقدم بالكرة وسدد من داخل المنطقة بيسراه على يمين بيرين، مستثمراً التمريرة المتقنة من خلف منتصف الملعب للإسباني فابيان رويز (66).



وفي مباراة ثانية تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري سلبياً.



ويحتل الفريقان مركزين مريحين نسبياً بعيداً عن المنافسة الأوروبية أو الهبوط إلى الدرجة الثانية، وأضاف كلاهما نقطة إلى رصيده حيث أصبح لكالياري 40 في المركز الحادي عشر، وفيورنتينا الثالث عشر 35 نقطة.



وشارك لاعب فيورنتينا الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري في المباراة بعدما كان الشك يحوم حول مواصلته اللعب مع الفريق بعد تعرّض منزله الأحد لعملية سطو خلال مشاركته في المباراة ضد بارما ضمن المرحلة السابقة.



المصدر: فرانس برس