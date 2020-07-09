مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة

اكتسح مانشستر سيتي ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة الأربعاء في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



واستعاد سيتي بهذا الفوز الكبير توازنه بعد الهزيمة التي تلقاها الأحد بعيدا عن "ستاد الاتحاد" على يد ساوثمبتون بهدف دون مقابل.



وعلى الرغم من انتهاء الصراع على اللقب لصالح ليفربول الذي يلعب لاحقا في ضيافة برايتون، حافظ رجال المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على اندفاعهم ووضعوا الأربعاء خلفهم ما حصل في نهاية الأسبوع أمام ساوثهامبتون حين تلقوا هزيمة ثالثة تواليا خارج الديار، وذلك للمرة الأولى منذ خمسة أعوام.



وكشر سيتي عن أنيابه الأربعاء وأكد تفوقه التام على نيوكاسل في ملعبه حيث لم يذق طعم الهزيمة أمام الأخير على صعيد الدوري منذ 30 أيلول/سبتمبر من العام 2000 (صفر-1)، كما جدد الفوز على منافسه بعد أن أخرجه أيضا من ربع نهائي الكأس بالفوز عليه 2-صفر في "سانت جيمس بارك" في 28 حزيران/يونيو.



وحقق سيتي الأربعاء انجازا تاريخيا بالنسبة له، إذ لم يسبق له أن حقق 11 انتصارا متتاليا على أرضه ضد منافس واحد، معززا سجله الخالي من الهزائم أمام نيوكاسل في معقله بعدما رفعه الى 16 مباراة متتالية في الدوري.



وفرض سيتي أفضليته منذ صافرة البداية وافتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي وصلته الكرة على طبق من فضة بتمريرة عرضية من الإسباني دافيد سيلفا، فحولها مباشرة الى الزاوية اليسرى لمرمى السلوفاكي مارتن دوبرافكا، ليفك بذلك صيامه عن التهديف منذ شباط/فبراير ضد ريال مدريد الاسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال (2-1).





المصدر: بي ان سبورت