رياضة | سيد عبدالحفيظ يجتمع بصالح جمعة رفقة وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سيد عبدالحفيظ يجتمع بصالح جمعة رفقة وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجئ صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باجتماع في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

إذ قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، باستدعاء صالح جمعة، في ملعب مختار التتش مع نهاية مران أمس الأربعاء، للاجتماع به.

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سيد عبد الحفيظ اصطحب معه في هذا الاجتماع وليد سليمان صانع ألعاب الفريق وأحد المقربين من صالح جمعة.

وقرر عبدالحفيظ عقد هذه الجلسة بعد انتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية للفريق، بصورة طبيعية خلال الأيام الماضية عقب فترة طويلة من التجميد.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريقالأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد اتخذ قراراً بتجميد اللاعب ومنعه من التدريبات الجماعية قبل أن يوافق على عودته مجددا.