رياضة | 4 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد التسجل أمام برايتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 4 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد التسجل أمام برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول 4 أرقام قياسية بعد أن نجح فى تسجيل هدفين بمباراة فريقه أمام برايتون التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

بعد تسجيل الهدفين وصناعة هدف أمام برايتون نجح صلاح فى المساهمة بـ100 هدف مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في 104 مباراة فقط حيث سجل 73 هدف وصنع 27.

Advertisements

ونجح صلاح رفقة فيرمينو و ساديو ماني فى الوصول الي 250 هدفا مع فريق ليفربول الإنجليزي فى جميع البطولات رفقة المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ووصل لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد تسجل هدفي فى مرمي نادي برايتون الي 94 هدف بقميص نادي ليفربول الإنجليزي فى جميع البطولات منذ أن انضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

بينما تصدر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ‏قائمة أكثر اللاعبين مساهمة فى الأهداف ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج منذ موسم 2017.