رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة و إسبانيول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة و إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتزايد الصراع علي ترتيب هدافي الدوري الإسباني، خاصة في الفترة الماضية، حيت يتواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة، في المركز الأول برصيد 22 هدفًا.

ويأتي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد، في المركز الثانية برصيد 17 هدفًا، بفارق خمسة أهداف، عن ميسي، ولكنه فشل في تقليل الفجوة مع الأرجنتيني في الصراع القائم على ترتيب هدافي الليجا.

وقد توج الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم الماضي بجائزة لقب هداف الدوري الإسباني بعدما سجل 36 هدفًا مع الفريق الكاتالوني.

فأصبح ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة و إسبانيول كالتالى:-

1_ليونيل ميسي... 22 هدفًا

2_كريم بنزيما... 17 هدفًا.

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3_جيرارد مورينو.... 15 هدفًا.

4_لويس سواريز.... 15 هدفًا

5_ اياغو اسباس.... 13 هدفًا.

6_ لوكاس أوكامبوس...... 13 هدفًا.

7_راؤول غارسيا... 13 هدفًا.

8_أنتي بوديمير....12هدفًا.

9_الفارو موراتا..... 12 هدفًا.

10_خيامي ماتا....11 هدفًا.