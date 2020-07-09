رياضة | نجم آرسنال يقترب بشدة من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال يقترب بشدة من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات متقدمة مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي من أجل التعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن خلاف الفرنسي ماتيو جندوزي نجم خط وسط آرسنال مع آرسنال ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية عقب مباراة برايتون دفع أفراد من بيئة النجم الفرنسي للدخول في مفاوضات متقدمة مع مسئولي برشلونة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال على استعداد لطرح جندوزي للبيع في سوق الإنتقالات من خلال تحديد سعر يقرب من 36 مليون جنيه إسترليني من أجل الإستغناء عنه لكن الجانرز مستعد لإعارته أيضًا.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وكلاء أعمال جندوزي دخلوا في مفاوضات متقدمة مع برشلونة وذلك مع اقتراب النجم الفرنسي من اتخاذ قرار بشأن مستقبله في الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جندوزي يتدرب بعيدًا عن الفريق الأول هقب خلافه مع مدربه ميكيل أرتيتا الشهر الماضي أثناء مباراة برايتون والتي تورط فيها في شجار مع نيل موباي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن جندوزب لم يدخل منذ ذلك الحين في تشكيلة آرسنال، حيث خاض الفريق 5 مباريات دون هزيمة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن كلا من إنتر ميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني استفسرا عن موقف جندوزي لكنهما علما بوجود محادثات النجم الفرنسي وبرشلونة الإسباني.