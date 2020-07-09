رياضة | صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحفى إنجليزى يوضح سبب غضب محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضح الصحفي الإنجليزي جيمس بيرس عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر سبب غضب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بعد نهاية مباراة الريدز أمام برايتون.

وقال جيمس:"غضب محمد صلاح كان واضحا بعد مباراة ليفربول أمام برايتون بالبريميرليج بعدما فوّت على نفسه تسجيل الهاتريك فى نهاية المباراة مرتين على التوالي بفرص سهلة هكذا تكون عقلية البطل".

وأضاف جيمس أيضا بعد هدفين صلاح أمام برايتون أصبح لديه مشاركة فى 100 هدف مع الريدز حيث سجل 73 هدفا وصنع 27 مع ليفربول.

يذكر أن صلاح سجل هدفين وصنع هدف ونجح فى قيادة ليفربول لفوز خارج ارضه أمام برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".