رياضة | ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما على بارما

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما على بارما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق روما بصعوبة على ضيفه بارما بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة 31 من الدوري الإيطالي، والذي أقيم بملعب أوليمبيكو.

جاءت أهداف روما بواسطة الثنائي هنريك ميختاريان وجوردان فيرتو، بينم سجل يوري كوتشكا هدف بارما.

بهذا الفوز، رفع روما رصيده للنقطة 51، في المركز الخامس، بينما ظل بارما في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز تورينو على ضيفه بريشيا بثلاثية مقابل هدف، بينما تعادل فيورنتينا مع ضيفه كالياري بنتيجة 3/1.

وفاز نابولي على مضيفه جنوى بهدفين لهدف، وهي نفس نتيجة فوز ساسولو على مضيفه بولونيا، فيما تغلب أتالانتا على سامدبوريا بهدفين دون رد، ليصبح ترتيب الدوري الإيطالي كما يلي.

1- يوفنتوس 75 نقطة.

2- لاتسيو 68 نقطة.

3- أتالانتا 66 نقطة.

4- إنتر ميلان 64 نقطة.

5- روما 51 نقطة.

6- نابولي 51 نقطة.

7- ميلان 49 نقطة.

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8- ساسولو 43 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 42 نقطة.

10- بولونيا 41 نقطة.

11- كالياري 40 نقطة.

12- بارما 39 نقطة.

13- فيورنتينا 35 نقطة.

14- تورينو 34 نقطة.

15- سامبدوريا 32 نقطة.

16- أودينيزي 32 نقطة.

17- ليتشي 28 نقطة.

18- جنوى 27 نقطة.

19- بريشيا 21 نقطة.

20- سبال 19 نقطة.