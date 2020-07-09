رياضة | نجم آياكس يبتعد عن ريال مدريد بسبب زيدان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم آياكس يبتعد عن ريال مدريد بسبب زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية هولندية أن ريال مدريد انسحب من سباق التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك نجم خط وسط آياكس أمستردام الهولندي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة تيليجراف الهولندية إلى أن ريال مدريد كان قد عقد اتفاقًا بينه من ناحية وبين فان دي بيك ومسئولي أياكس من ناحية أخرى على ضم النجم الهولندي الشاب في الصيف الحالي.

Advertisements

وأكدت الصحيفة الهولندية أن ريال مدريد أبلغ فان دي بيك بأنه لن يتمكن من تنفيذ الاتفاق الذي عُقد بين الطرفين بسبب قرار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي الذي جمد الصفقة.

وأفادت الصحيفة الهولندية بأن ريال مدريد أخبر فان دي بيك بأن يبحث عن نادي آخر وذلك بسبب حاجته في التعاقد مع لاعبي وسط آخرين على رأسهم بول بوجبا.

وأوضحت الصحيفة الهولندية أن مانشستر يونايتد يعتبر من أهم الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي بيك في الميركاتو الصيفي الحالي.