رياضة | الزمالك يكشف موعد عودة الثنائي بن شرقي وأوناجم إلى مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف موعد عودة الثنائي بن شرقي وأوناجم إلى مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تواصله بشكل مستمر مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

وقال المشرف العام على الفريق بأن هناك تواصل مستمر مع الثنائي لتنسيق العودة إلى مصر في أقرب وقت، ولكن الأزمة في استمرار غلق الطيران في المغرب،لذلك نحن ننتظر فتح المجال الجوي لعودتهم.

واضاف: طلبنا من السيد وزير الشباب والرياضة مساعدة نادي الزمالك في عودة اوناجم وبن شرقي وهو يحاول يساعدنا بكافة الطرق، ولكن غلق المجال الجوي في المغرب سبب عدم عودتهم حتى الآن.

وتابع: بمجرد فتح المجال الجوي بين مصر وتونس قمنا بحجز تذاكر الطيران لفرجاني ساسي، وهو الآن يستعد للتواجد في معسكر الفريق خلال الفترة المقبلة.