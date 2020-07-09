رياضة | يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب يشيد بمحمد صلاح بعد التسجيل امام برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بلاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح بعد أن تألق وسجل هدفين أمام برايتون فى المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب عقب المباراة:" ما يقوم بيه صلاح أمر لا يصدق الأرقام تتحدث عن نفسها، فاز في العامين الماضيين بجائزة الحذاء الذهبي وهو إنجاز هام له".

وأضاف مدرب ليفربول:"الوصول الي 250 هدف لمو وفيرمينو وساديو فهو أمر استثنائي، تخيل أين كنت سأكون بدونهم".

يذكر ان نادي ليفربول قد حقق فوزا خارج ارضه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وشهدت المباراة تألق محمد صلاح الذي سجل هدفين وصنع هدف.