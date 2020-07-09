رياضة | وكيل النني يكشف حقيقة أزمة اللاعب مع بشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل النني يكشف حقيقة أزمة اللاعب مع بشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، والمعار إلى صفوف بشكتاش التركي، تغيب عن آخر حصتين تدريبيتين لناديه وذلك اعتراضا على رفض الإدارة لطلبه.

وأكدت أن النني اشترط على إدارة ناديه زيادة عقده للمشاركة في المباريات المقبلة المتبقية من الموسم الحالي 2019-2020، مشيرة إلى أنه غاب عن المران مرتين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه قيصري سبور والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1 يوم الإثنين في الجولة 30 من الدوري، وهي المباراة التي قدم النني "أداء سيئا" على حد وصف الصحيفة.

وكشف أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية أن وكيل النني أوضح أن كل هذا عار تماما من الصحة، وكل هذه الأخبار افتراءات من الصحف التركية.

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وشدد علاء نظمي وكيل النني على أن اللاعب لم يغيب عن مران فريقه خلال الفترة الماضية وأنه لا توجد أي أزمات بينه وبين النادي، وشارك في تدريبات الفريق أمس الأربعاء.

وقال ميدو أن النني لديه فرصة للتواجد مع ارتيتا في آرسنال بعد نهاية إعارته، لأنه يناسب فلسفته، في الوقت الذي يمتلك فيه عروضا من أولمبياكوس وجالاتا سراي.

وكان النني قد انتقل إلى صفوف بشكتاش التركي في صيف 2019 لمدة عام على سبيل الإعارة من نادي آرسنال الإنجليزي.

ويرتبط الدولي المصري صاحب الـ27 عاما محمد النني بعقد مع أرسنال يمتد إلى صيف عام 2022.