رياضة | الزمالك يكشف كواليس عودة ساسي وموعد انضمامه للتدريبات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف كواليس عودة ساسي وموعد انضمامه للتدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أخر استعدادات الأبيض قبل الدخول لمعسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق مدينة برج العرب.

وقال المشرف العام على الفريق بأن جميع اللاعبين خضعوا للفحوصات والمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد، بما فيهم التونسي فرجاني ساسي الذي وصل إلى القاهرة اليوم.

واضاف: فرجاني ساسي خضع لمسحة الكشف عن فيروس كورونا اليوم، وسوف ننتظر النتيجة، ثم يخضع لمسحه آخرى قبل الانضمام إلى معسكر برج العرب، حيث سينضم لنا بعد انطلاق المعسكر بعدة أيام.

وتابع: نحب أن نتوجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي ساعدنا في عودة ساسي، حيث قام بتسهيل كافة الأمور الخاصة بدخوله إلى مصر.