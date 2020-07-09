رياضة | عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل - الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الزمالك، إصابة لاعب الفريق كريم بامبو، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد إيجابية المسحة الطبية التي أجراها اللاعب مؤخرًا.

وقال أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أن بامبو تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح مرتضى في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن نتيجة المسحة الطبية التي أجراها بامبو جاءت إيجابية، وأنه بعد عدة أيام سيخضع اللاعب لمسحة طبية أخرى.

وكان الزمالك قد أجرى المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا مساء أمس، الثلاثاء، استعدادًا للدخول في معكسر مغلق تمهيدًا لعودة الدوري المصري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل.