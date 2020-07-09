رياضة | قطار أتالانتا يدهس سامبدوريا في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطار أتالانتا يدهس سامبدوريا في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل أتالانتا سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي، بفوزه على سامبدوريا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وارتفع رصيد أتالانتا، الذي حقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، إلى 66 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، حيث يتفوق بفارق نقطتين على إنتر، صاحب المركز الرابع، الذي يخرج لملاقاته مضيفه فيرونا غدا الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد سامبدوريا، الذي تلقى خسارته السابعة عشر في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة، عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

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وفي الشوط الثاني، أحرز رافاييل تولوي الهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 75، فيما تكفل لويس مورييل بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وأوقف روما مسلسل هزائمه، الذي عانى منه في المراحل الثلاثة الماضية، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه بارما، لينعش حظوظه في خطف إحدى المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم.

ورفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف على نابولي، فيما تجمد رصيد بارما، الذي نال خسارته الرابعة على التوالي في البطولة، عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم بارما بهدف عبر لاعبه السلوفاكي يوراي كوتسكا في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، لكن الأرميني هنريخ مخيتاريان سجل التعادل لروما في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني بين الفريقين، حيث أحرز جوردان فيريتو الهدف الثاني لروما في الدقيقة 57، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من عمر اللقاء ولكن دون جدوى.