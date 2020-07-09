رياضة | الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن أسباب رفض أحمد فتحي الاستمرار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى بيراميدز عن التعاقد مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بعدما لم يتوصل القلعة الحمراء لإتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده .

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد فتحي يرفض الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما تدخل وسطاء من أجل اقناعه بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء.

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وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الجلوس احتياطيا مع النادي الأهلي ويرغب فى المشاركة أساسيا وهذا ما تم وعده من جانب بيراميدز، بالإضافة أنه مقتنع بأن فايلر لا يرغب فى تواجده".

وأضاف: "أحمد فتحي يرفض الاستمرار ايضا مع الأهلي بسبب حصوله على مقدم عقد من بيراميدز وتوقيعه على العقد".