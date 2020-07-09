رياضة | نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يجدد تعاقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ميدو حزين مدير أعمال محمد عبد الغني مدافع الزمالك، عن تجديدعبدالغني لفريقه على بياض، في جلسة جمعته بمرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وقال حزين عبر برنامج جمهور الثالثة بقناة أون تايم سبورتس 2، إن عبد الغني وقع على بياض، موضحًا أن اللاعب اتفق على كافة التفاصيل، وسيعلن الزمالك تجديده بشكل رسمي،مشيرا الي ان الأبيض لم يحسم بعد مصير محمد عنتر جناح الفريق، كما أن أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري سيعود للأبيض بعد نهاية الموسم الحالي.

وأضاف: أحمد حمودي لاعب بيراميدز مستمر مع ناديه في الموسم الجديد وسيتم قيده بالقائمة، كما أعلن امتلاك عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، عدة عروض لكنه ينتظر لنهاية الموسم.

وأختتم: حسام حسن مهاجم سموحة يملك بالفعل عرضًا إماراتيًا، لكن المفاوضات لم تصل لمرحلة الجدية، كما أن مفاوضات الأهلي والزمالك ما زالت شفوية.