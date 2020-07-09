رياضة | بهدف سواريز.. برشلونة يعبر كمين إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهدف سواريز.. برشلونة يعبر كمين إسبانيول ويواصل الضغط على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا صعبًا وغاليًا على حساب ضيفه إسبانيول، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويُدين الفريق الكتالوني بهذا الفوز الثمين إلى مهاجمه الأوروجواياني لويس سواريز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز الغالي إلى 76 نقطة في المركز الثاني ومتخلفًا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر، والذي سيُلاقي فريق ديبورتيفو ألافيس في نفس الجولة مساء الجمعة المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم :-