رياضة | مصر المقاصة يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصر المقاصة يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الثالثة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.

وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.

وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.

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وكانت نتائج المسحتين الأولى والثانية اللتين خضع لهما الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية.

وفي سياق آخر استأنف فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.

وفي بداية المران عقد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة جلسة سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.