رياضة | مصر المقاصة يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصر المقاصة يجري المسحة الثالثة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى لاعبي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة اليوم المسحة الطبية الثالثة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تمهيدا لعودة منافسات الدوري.
وحضر جميع لاعبي المقاصة عملية أخذ المسحات التي تمت في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت إشراف اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة.
وشمل أخذ المسحات كذلك أعضاء الجهاز الفني لفريق المقاصة بقيادة إيهاب جلال، وجميع أفراد الجهازين الطبي والإداري للفريق.
وكانت نتائج المسحتين الأولى والثانية اللتين خضع لهما الفريق في وقت سابق قد جاءت جميعها سلبية.
وفي سياق آخر استأنف فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس.
وفي بداية المران عقد إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة جلسة سريعة مع اللاعبين حثهم خلالها على التركيز في التدريبات، ومواصلة العمل بجدية للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.