رياضة | محمد صلاح يُتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد برايتون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يُتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة ليفربول ضد برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول بجائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام برايتون والتي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشهدت المباراة بين ليفربول ضد برايتون تألق اللاعب الدولي المصري محمد صلاح حيث شارك فى المباراة كاملة واستطاع وان يسجل هدفين ويصنع هدف.

وانتهت المباراة بين الفريقين بفوز نادي ليفربول أمام نظيره نادي برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب برايتون الدولي.

وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 92 فى صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ظل نادي برايتون بالمركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.