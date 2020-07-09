رياضة | محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليفربول فوزًا عريضًا على حساب مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وتمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثالث برصيد 20 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي المتصدر بـ22 هدف ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:- جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف Advertisements دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف

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