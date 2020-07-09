رياضة | محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يُشعل الصراع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر، ليتقدم في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز الثالث برصيد 20 هدف وبفارق 3 أهداف فقط عن جيمي فاردي المتصدر بـ22 هدف
ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:-
جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 22 هدف
بيير إيمريك أوباميانج لاعب ارسنال 20 هدف
محمد صلاح لاعب ليفربول 19 هدف
دانى انجز لاعب ساوثهامبتون 18 هدف
ساديو ماني لاعب ليفربول 16 هدف
سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي 16 هدف
راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 15 هدف
أنتونى مارسيال لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف
ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 15 هدف