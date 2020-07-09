الامارات | الإمارات تقرر المشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر المشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه رئيس اتحاد الشطرنج، الدكتور سرحان حسن المعيني، الشكر لأندية الشطرنج ومشاركتها في البطولات المحلية والدولية عن بُعْد، خلال الموسم الحالي 2020، رغم توقف الأنشطة الرياضية في الدولة، في ظل أزمة كورونا.

وأكد في بيان صحافي أن الاتحاد سيقوم بالمشاركة في بطولة الأولمبياد العالمي عبر الإنترنت، والذي ينظمه الاتحاد الدولي بالفترة من 22 الجاري حتى 30 أغسطس، وحرص الجهاز الفني للاتحاد طوال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين واللاعبات من خلال التدريب عن بعد، والمشاركة في بطولات دولية مفتوحة عبر الإنترنت، كما تم إعداد معسكر تدريبي افتراضي للتجهيز والمشاركة في الأولمبياد. وأشادت رئيس الجهاز الفني، فوزية عباس لطفي، بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب في بطولة آسيا الفردية للناشئين والناشئات تحت 20 سنة عبر الإنترنت (تصفيات المنطقة 3.1)، خلال الفترة من 27 مايو إلى 4 يونيو، وحصلت لاعبة الشارقة، حنان خليل الحوسني، على المركز الرابع. وأوضحت أنه تم توجيه الدعوة لجميع الأندية، للمشاركة في بطولة آسيا لكبار السن عبر الإنترنت، بالفترة من 13 إلى 21 الجاري.

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