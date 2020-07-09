الامارات | «ورقة تفويض» تؤجل نظر هيئة التحكيم في «قضية الموسم»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ورقة تفويض» تؤجل نظر هيئة التحكيم في «قضية الموسم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم تأجيل النظر في شكوى شباب الأهلي، ضد رابطة المحترفين واتحاد الكرة، التي يطالب فيها «فرسان دبي» بإلغاء القرارات كافة الصادرة عن مجلس إدارة رابطة المحترفين، بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 سنة وما يترتب على ذلك من نتائج، إلى جانب مطالبة شباب الأهلي بالتعويض المادي عن الأضرار التي أصابته من جرّاء ذلك.

وعلمت «الإمارات اليوم»، أن سبب اتخاذ هيئة التحكيم قرارها بتأجيل البت في «قضية الموسم» هو اعتراض ممثلي رابطة المحترفين واتحاد الكرة، على حضور ممثل شباب الأهلي للجلسة، بدعوى عدم قانونية حضوره ممثلاً للنادي. وطلبت هيئة التحكيم من ممثل شباب الأهلي إحضار ورقة تفويض رسمية من النادي تخول له حضور الجلسة، إلى جانب التفويض الذي يمتلكه، وذلك للنظر في القضية مرة ثانية، على أن يتم تحديد موعد الجلسة في الأيام المقبلة. يذكر أن شباب الأهلي يطالب في شكواه بتتويجه بلقب دوري الخليج العربي لنسخة 2019-2020.

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