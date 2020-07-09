الامارات | دبا الفجيرة يطالب بـ «بروتوكول» يتناسب مع إمكانات «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يطالب بـ «بروتوكول» يتناسب مع إمكانات «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول، جمعة العبدولي، اتحاد كرة القدم بإعداد «بروتوكول» خاص بأندية الدرجة الأولى لعودة الأندية إلى الملاعب في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أن «البروتوكول» الحالي الذي يسري على أندية المحترفين لا يتناسب وإمكانات «الهواة».

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «بروتوكول العودة إلى الملاعب لا يراعي البنى التحتية والإمكانات المتاحة لأندية الدرجة الأولى قياساً بأندية المحترفين، وأبرزها توزيع اللاعبين على ملاعب متفرقة بحيث يشرف مدرب على كل مجموعة، وذلك لمحدودية عدد الملاعب التي تمتلكها الأندية، فضلاً عن قلة عدد المدربين». وأضاف: «نتمنى ألا يتم فرض العقوبات المالية على أندية الدرجة الأولى بشكل مباشر في حال وجود عدم تطبيق صحيح لبروتوكول العودة للملاعب، بحيث تقتصر الجولة التفتيشية الأولى على النصح والإرشاد وتوضيح الأمور بشكل دقيق تماشياً مع إمكانات أندية الهواة وما تملكه من بنى تحتية».

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