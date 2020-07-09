الامارات | أطباء يوصون بتعديلات على «بروتوكول» عودة الأندية إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء يوصون بتعديلات على «بروتوكول» عودة الأندية إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصى أطباء في أندية دوري الخليج العربي، بإعادة النظر ببعض الاشتراطات التي وضعتها اللجنة الطبية في اتحاد كرة القدم خلال التدريبات التي تنطلق رسمياً السبت المقبل، وذلك خلال اجتماعهم أمس مع رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى الهاشمي.

وقال طبيب نادي عجمان، طارق صادق، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الأجهزة الطبية في أندية دوري الخليج العربي نقلت للدكتور مصطفى الهاشمي، بعض الملاحظات التي يصعب تنفيذها مع عودة النشاط، ومن أبرزها ما جاء في البروتوكول بعدم قيام اللاعبين باستبدال ملابس التدريبات داخل غرف النادي، والاشتراط عليهم أن يحضروا إلى النادي بها ويغادرونه بها أيضاً».

وأضاف «الأجهزة الطبية وجدت صعوبة في تنفيذ بنود البروتوكول، وأيضاً قد يُعرض اللاعبين للإصابة بنزلات البرد، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن اللاعب قد يقطع مسافة بعيدة من مقر ناديه وحتى بيته وسيستقل سيارته، ما سيضطره لاستخدام المكيف، لهذا اقترحنا أن تراعى الاشتراطات الصحية داخل الحمامات، ويتم تعقيمها قبل وبعد استخدامها من قبل كل لاعب».

وأوضح: «لقد تفهّم الهاشمي تلك النقطة ووعد بدراستها مع اللجنة الطبية وابداء الرد عليها، كما كان من بين الملاحظات التي قدمتها الأجهزة الطبية، ضرورة مراعاة فارق مترين على الأقل داخل صالات اللياقة البدنية»، مشدداً على أن هناك أطباء في الأندية أكدوا أن «صالات اللياقة البدنية لناديهم لا تستوعب في مثل هذه الحالة سوى ستة لاعبين فقط، نظراً لاختلاف صالات اللياقة البدنية من نادٍ إلى آخر».

وتابع: «لقد ذكروا أن هناك ما يزيد على 30 لاعباً سيشاركون في بداية فترة الاعداد للموسم الجديد، ومن الصعب أن يتم تطبيق تلك الاشتراطات، خصوصاً أن صالات اللياقة البدنية ستكون ركيزة أساسية في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد».

وأكمل طبيب عجمان: «من بين الموضوعات التي طرحت كذلك مع رئيس اللجنة الطبية، الصعوبات المادية التي ستواجه الأندية جراء الاشتراطات التي وضعها اتحاد الكرة بخصوص اجراء فحوص طبية على كل لاعبي قطاعات الناشئين، وفريق الرديف، قبل تسجيلهم في قوائم الأندية للموسم الجديد، إلى جانب إجراء فحوص (كوفيد-19) كل أسبوعين على أقصى تقدير للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إذ وعد الهاشمي، بالعمل على إزالة أي صعوبات تواجه عمل الأندية مع عودة النشاط».

من ناحية أخرى، أكد طارق صادق أن الجهاز الطبي في نادي عجمان قد سلّم لاعبي الفريق الأول لائحة من 35 ورقة بالبروتوكول الصادر من لجنة الأزمات والكوارث، لتنفيذها كاملة مع بداية التحضير للموسم الجديد.

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وكان لاعبو عجمان، قد خضعوا للفحوص الطبية العادية عبر مجموعات مختلفة، في انتظار إجراء المسحة الطبية لـ«كوفيد-19»، قبل 48 ساعة من موعد التدريبات المقرر انطلاقها السبت المقبل، وفق اشتراطات اللجنة الطبية في اتحاد الكرة.

ملاحظات أطباء الأندية على «بروتوكول» العودة إلى الملاعب

- يجب إعادة النظر في الاشتراط على اللاعبين الحضور إلى النادي بملابس التدريبات، والمغادرة بها.

- صالات اللياقة البدنية في بعض الأندية لا تستوعب سوى ستة لاعبين فقط.

- صعوبة تطبيق الاشتراطات على 30 لاعباً سيشاركون في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

- صعوبة إجراء الفحوصات الطبية على كل لاعبي قطاعات الناشئين، والرديف، قبل تسجيلهم في قوائم الموسم الجديد.

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