الامارات | «تايكواندو الشارقة» يتوج بكأس الإمارات المفتوحة لـ «البومسا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تايكواندو الشارقة» يتوج بكأس الإمارات المفتوحة لـ «البومسا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق التايكواندو بنادي الشارقة ببطولة الإمارات المفتوحة للبومسا الافتراضية، التي نظمها اتحاد اللعبة مطلع يوليو الجاري، بعدما حصل على كأس المركز الأول في الترتيب العام بجميع الفئات العمرية لفئة الذكور.

وقال بيان صحافي: «فاز أبطال الفريق بست ميداليات ذهبية، وميدالية فضية واحدة، في حين نال أقرب منافسيه ميدالية ذهبية واحدة، ليجمع 45 نقطة وضعته في صدارة ترتيب البطولة».

واستطاع الفريق صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، المحافظة على لقبه للمرة الخامسة على التوالي، والتي شهدت مشاركة 160 لاعباً ولاعبة، يمثلون 12 نادياً من أندية الدولة.

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من جانبه، أكد عضو مجلس الإدارة بنادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان الهاجري، أن «هناك عملاً كبيراً يبذل من قبل مجلس إدارة النادي، للارتقاء بالألعاب الفردية، وهناك خطط طموحة وأهداف نعمل لتحقيقها على أرض الواقع».

ولفت الهاجري إلى أن فرق الألعاب الفردية تواصل تنفيذ البرنامج الموضوع من الإدارة بمواصلة التدريبات المنزلية، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، تأهباً لعودة النشاط الرياضي، مبيناً أن هناك متابعة دورية من المشرفين والمدربين، يصاحبها التزام تام من اللاعبين.

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