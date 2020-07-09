الامارات | الفجيرة يتعاقد مع هداف «رديف العين» علي عيد

شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يتعاقد مع هداف «رديف العين» علي عيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن التعاقد مع هداف المنتخب الأولمبي ورديف العين علي عيد (22 سنة)، على سبيل الإعارة لموسم واحد لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. ويتمتع اللاعب بإمكانات فنية مميزة، ويعدّ أولى صفقات الفجيرة في خط الهجوم، وحصل اللاعب على جائزة مبادرة الهدافين التي تنظمها رابطة دوري المحترفين، بعد أن سجل أربعة أهداف «سوبر هاتريك» قاد بها فريقه للفوز على حتا بستة أهداف دون رد في دوري الرديف موسم 2017-2018. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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