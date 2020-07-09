شكرا لقرائتكم رئيس إنبي: رفضنا طلب الأهلى بضم أسامة جلال في بداية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال زكريا السيد رئيس نادي إنبي، إن مسئولي النادى الأهلى فاوضوهم بشكل مبدئى في بداية الموسم لضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولى ولكنهم رفضوا مفاوضات القلعة الحمراء، وأضاف رئيس نادى إنبي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إيراهيم فايق في برنامج جمهور التالتة:" رفضنا عرض الأهلي لضم مدافع الفريق أسامة جلال مع بداية الموسم بناءً على رغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق".

وعن موقف محمد شريف لاعب الفريق المعار من الأهلي: "ننتظر قرار الأهلي الأخير بشأن محمد شريف ونتمنى استمراره مع الفريق موسم آخر".

واختتم رئيس إنبي: "أجرينا المسحة الثالثة دون ظهور أي عينات إيجابية جديدة، كان لدينا 3 عينات إيجابية في البداية ومازال يتعافوا حاليا استعدادا للعودة للتدريب".

وكان تامر النحاس وكيل محمد شريف، قد قال أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، متمسك بعودة اللاعب للقلعة الحمراء الموسم المقبل.