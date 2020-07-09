شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: كارتيرون ضم 7 ناشئين لمعسكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن معسكر الفريق الأبيض سينطلق غدا في برج العرب، وسيتم مراعاة تنفيذ الإجراءات الاحترازية واجراء مسحة على اللاعبين كل 48 ساعة.

وكشف أمير مرتضى، في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون ضم 7 ناشئين للمعسكر الذي ينطلق غدا.

وتابع المشرف على الكرة بالفريق الأبيض، أن الزمالك محظوظ بوجود كارتيرون، موضحا أن أهم مميزاته الاهتمام بالعامل البدني

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واضاف أمير مرتضى، أن عينة كورونا الخاصة بكريم بامبو ظهرت إيجابية، موضحا أنه يتم عزل المصابين لمدة 14 يوما

وختم: "ننتظر بن شرقي وأوناجم، والطيران المغربي هو سبب تأخيرهم، وبالنسبة للصفقات الجديدة والراحلين فـ كارتيرون لم يحدد الأسماء الذين سيتم الاستغناء عنهم حتى الآن".

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد أكد في وقت سابق انه متمسك بحق النادي في الدفاع عن حقة في قضية نادي القرن الحقيقي من خلال تقديم قضية لدى الجهات المختصة، كما أعلن انه يجهز مفاجاة كبري لجمهور الزمالك سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم على قناة الزمالك.