شكرا لقرائتكم باتريس كارتيرون يقرر خوض مران الزمالك غدا علي مجموعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض الفريق مرانه غدا الخميس علي مجموعتين ، حيث تخوض الأولى المران في السابعة والنصف صباحا بينما الأخرى في الثامنة والنصف صباحا، ويأتي قرار كارتيرون قبل سفر الفريق لبرج العرب بالإسكندرية لخوض المعسكر المقرر بعد استئنافه الفريق تدريباته عقب العودة بعد غياب طويل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ويؤدي فريق الزمالك مرانه الأول غدا عقب فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث يخوض الزمالك مرانه الأول صباح اليوم الخميس بملعب النادى، بعد غياب دام لمدة 3 أشهر و26 يومًا، بواقع 118 يومًا، منذ أخر مران خاضه الفريق الأبيض يوم 14 مارس الماضى، بعدما تم إلغاء مران الفريق بسبب سوء الأحوال الجوية وتأجيل منافسات الدورى الممتاز، ومن ثم تعليق منافساته بشكل كامل بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، قبل أن يُقرر اتحاد الكرة استئناف منافسات الدورى الممتاز مرة أخرى بداية من يوم 6 أغسطس المقبل، لذا من المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول صباح الخميس، قبل السفر إلى برج العرب لخوض معسكر الفريق، الذى سيمتد لمدة 14 يومًا، ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.

وقرر مسئولو الزمالك تخصيص غرفة لكل لاعب فى معسكر الفريق ببرج العرب، المقرر انطلاقه اليوم الخميس، لتطبيق الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعى بأكبر قدر ممكن خلال معسكر الفريق وذلك لتجنب انتشار فيروس كورونا، ضمن الضوابط الاحترازية الخاصة بالبرتوكول الطبى الموضوع داخل القلعة البيضاء من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والجهاز الفنى للأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى أرجئ إعلان قائمة المعسكر إلى الخميس، انتظارا للحصول ، على نتائج المسحة الثانية التى خضع لها اللاعبين ، ليتمكن من معرفة حالة جميع أفراد الفريق قبل التوجه لمدينة برج العرب لدخول المعسكر الذى يأتى ضمن الاستعدادات لعودة المنافسات الكروية.