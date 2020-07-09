شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يوجه نصيحة لـ"أوباما" ويحذره من اللعب للأهلي لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، نصيحة ليوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب القلعة البيضاء، مشددا على ضرورة بقائه داخل صفوف الفارس الأبيض".

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وقال عبدالعال فى تصريحات تلفزيونية: "أوباما فى نعمة داخل الزمالك، ويجب أن يستمر خلال الفترة المقبلة، وألا يطلب الحصول على مقابل مادي مثل لاعب أخر زميله فى الفريق".

وأضاف: "أوباما صنع شعبية ونجومية داخل نادي الزمالك، وإذا رحل إلى الأهلي سيهدم كل ذلك وسيبدأ من جديد للوصول إلى النجومية مرة أخري".