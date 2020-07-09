شكرا لقرائتكم تيجانا: تعلمنا درس السرية من صفقة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل عقد عبد الله السعيد في الفريق الأبيض قائلا: " عبدالله السعيد كان عقده مع الزمالك 40 مليون جنيه في موسمين"
وتابع في تصريحات تليفزيونية، لقناة الزمالك، مساء الأربعاء: "صفقة القرن كانت بداية درس السرية على صفقات الزمالك، تعلمنا الدرس جيدا، وصفقات الزمالك الأخير تميزت بشخصية البطولة".
وعن صفقات الفريق المرتقبة قال تيجانا، أن صفقات الزمالك ستكون في أضيق الحدود، مؤكدا أن هناك صفقتان تما بالفعل وسيعلن عنهما قريبا.
وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد أكد في وقت سابق انه متمسك بحق النادي في الدفاع عن حقة في قضية نادي القرن الحقيقي من خلال تقديم قضية لدى الجهات المختصة، كما أعلن انه يجهز مفاجاة كبري لجمهور الزمالك سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم على قناة الزمالك.
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