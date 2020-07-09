شكرا لقرائتكم أحمد سامي: أتوقع رحيل بادجي وجيرالدو قريبا والفارق كبير بين رمضان وطاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد احمد سامي المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ان هناك عدد من لاعبي الدوري خاضوا مباريات كرة خماسية كثيرة خلال فترة التوقف الحالية للدوري والتي بدات في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وقال احمد سامي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة علي قناة اون تايم سبورت 2 : هناك لاعبون تعرضوا لاصابات اثناء لعب الخماسي في فترة التوقف ، مشددا علي ان فترة 6 أسابيع كافية لاعداد أي فريق لخوض مباريات رسمية.

وقال احمد سامي ان لاعبو الأهلي ظهروا بحالة بدنية مميزة عقب العودة للتدريبات وان اوزان اللاعبين مثالية، وهو ما يعني ان اللاعبون كانوا يتعاملوا مع فترة التوقف باحترافية وخوض تدريبات وليس للنوم، كما أكد احمد سامي انه لا يمكن مقارنة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب المنضم للأهلي برمضان صبحي لاعب الأهلي الحالي لان الأخير خاض بطولات واحتكاكات دولية كثيرة تفوق بكثير ما خاضه طاهر لذا فان المقارنة تعتبر ظالمة.

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فيما أكد احمد سامي ان السنغالي اليو بادجي مهاجم الأهلي الحالي لن يكون مهاجم متميز في الأهلي، وقال ان الثنائي اليو بادجي وجيرالدو ليسا في مستوي الأهلي وهناك لاعبون مصريون أفضل منهما في المستوي، وتوقع ان يكون رحيلهما عن الأهلي في اقرب فرصة.

من ناحية أخرى علم "سوبركورة" أن مهاجم الأهلى السنغالي اليو بادجي لعب 6 مرات كرة خماسي منذ عودة فريقه للتدريبات، حيث تعود اللاعب على حجز ملعب إحدى الأحياء السكنية في الشيخ زايد من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية عشر من صباح اليوم التالي، وذلك دون علم إدارة ناديه، واستدعت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق في مسألة اعتداء السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر على مواطن افريقي اثناء لعبهما سوياً لمباراة كرة خماسية في أحد الأحياء السكنية بمنطقة الشيخ زايد في أكتوبر، وشارك بادجي مع مجموعة من أصدقائه في مباراة كرة خماسية استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء ونشب خلاف بينه وبين أحد لاعبي الفريق المنافس ليقوم اليو بادجي بالتعدي عليه بالضرب المبرح.