شكرا لقرائتكم أحمد الكأس: الفوز على الأهلي مع الأولمبي والتأهل للمونديال الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد الكأس نجم الزمالك والأولمبي ومنتخب مصر السابق أن أول مشاركة مع المنتخب الوطني كانت ضد السعودية وسط نجوم الأهلي والزمالك.

قال أحمد الكأس، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سورتس 1: أفضل مباراة لعبتها ضد الأهلي عام 1988 وفزنا 1/0 وكانت مباراة صعبة ومهمة للأولمبي.

وتحدث الكأس ، عن أهم لحظاته خلال مشواره الكروي قائلا: أهم لحظة في حياتي التأهل إلى كأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية.

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شدد أحمد الكأس، على أن محمود الجوهري أهم مدرب لو تأثير في مسيرتي التدريبية وكذلك أحمد رفعت الذي جلبني من الدرجة الثانية.

ويحتفل أحمد الكأس بعيد ميلاده الـ55 اليوم الأربعاء، وهو أحد نجوم منتخب مصر في التسعينات وشارك مع الفراعنة في كأس العالم 1990 بايطاليا.