تعرف على تفاضيل راتب طاهر محمد طاهر في الأهلي

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جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل جلسة طاهر محمد طاهر، مع مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد اللاعب كان متواجد فى الجلسة مع مسئولي القلعة الحمراء، وبدأ المفاوضات بـ 5 مليون جنيه فى الموسم راتب لطاهر".
وأضاف: "بعد المفاوضات بين والد طاهر ومسئولي النادي الأهلي اتفق الطرفان على حصول اللاعب على مبلغ 4 مليون فى الموسم ثم 5 فى الموسم الثاني و 6 فى الموسم الثالث".
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن أحمد فتحي يرفض الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعدما تدخل وسطاء من أجل اقناعه بالبقاء داخل جدران القلعة الحمراء.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الجلسو احتياطيا مع النادي الأهلي ويرغب فى المشاركة أساسيا وهذا ما تم وعده من جانب بيراميدز، بالإضافة أنه مقتنع بأن فايلر لا يرغب فى تواجده".
وأضاف: "أحمد فتحي يرفض الاستمرار ايضا مع اهلي بسبب حصوله على مقدم عقد من بيراميدز وتوقيعه على العقد".
كشف الإعلامي إسلام صادق، أن محمد عبدالغني، وعقد على عقود التجديد مع نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.
وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "عبدالغني وقع على عقد التجديد للقلعة البيضاء، ولكنه يشعر بحالة استياء شديدة من مسئولي الزمالك بعدما اتفق على مبلغ ووجد مبلغ أخر فى العقد".
وأضاف: "مسئولي الزمالك يرغبون فى احتواء أزمة اللاعب، ويسعي أمير مرتضي لعقد جلسة مع عبدالغني خلال الساعات الماضية".
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