شكرا لقرائتكم تعرف على تفاضيل راتب طاهر محمد طاهر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق، عن تفاصيل جلسة طاهر محمد طاهر، مع مسئولي النادي الأهلي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "والد اللاعب كان متواجد فى الجلسة مع مسئولي القلعة الحمراء، وبدأ المفاوضات بـ 5 مليون جنيه فى الموسم راتب لطاهر".

وأضاف: "بعد المفاوضات بين والد طاهر ومسئولي النادي الأهلي اتفق الطرفان على حصول اللاعب على مبلغ 4 مليون فى الموسم ثم 5 فى الموسم الثاني و 6 فى الموسم الثالث".