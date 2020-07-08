شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يسجل هدفًا ويصنع آخر أمام برايتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الأول لفريقه وصنع الهدف الثاني خلال اللقاء الذي يجمع ليفربول بفريق برايتون في الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي. جاء الهدف الأول في الدقيقة 6 بعد خطأ فادح من مدافعي برايتون في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء، وقام نابي كيتا باستخلاص الكرة ثم مررها لمحمد صلاح المنفرد تماما بالمرمى، قبل أن يصنع الهدف الثانى لزميله وقائد الفريق هندرسون في الدقيقة 8. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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