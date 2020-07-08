«مثلث الرعب» يقود هجوم برشلونة أمام إسبانيول (التشكيل الرسمي)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمباراة إسبانيول، المقررة، مساء الأربعاء، في إطار الجولة الـ35 من الدوري الإسباني. ودفع سيتين بمثلث الرعب الهجومي المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: تير شتيجن- بيكيه- لينجليت- سيميدو- ألبا- بوسكيتس- سيرجي روبيرتو- راكيتيش- جريزمان- ميسي- سواريز فيما جاء تشكيل إسبانيول كالآتي: لوبيز- فيكتور- برناردو- كابريرا- كاليرو- ديداك- لوزانو- دافيد لوبيز- روكا- إمباربا- دي توماس يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، أما إسبانيول يتذيل الترتيب برصيد 24 نقطة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 77,279

تعافي 21,718

وفيات 3,489

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