شكرا لقرائتكم محمد عادل: الأهلى لم يتفاوض مع طاهر طاهر إلا بإذن مسئولى المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب الأنباء التي تحدثت عن التفاصيل المادية في صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى المقاولون العرب.

وأضاف عادل في تصريحات تلقزيوينة لبرنامجم جمهور التالتة الذى يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 ويقدمه الإعلامى إبراهيم فايق:" أتحدى أي حد يقولى نصدره في تفاصيل صفقة طاهر طاهر".

تابع المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب:" جلسة حسم صفقة طاهر طاهر مع الأهلى لم تأخذ أكثر من 3 جلسات ووكيل اللاعب كان السبب في فشل انتقاله إلى الأهلى الموسم الماضى".

أكمل : لم نطلب من الأهلى ضم أي لاعب في صفقة طاهر طاهر " موضحا أن مسئولي الأحمر لم يتفاوضوا مع طاهر طاهر إلا بإذن المقاولون العرب.

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ونجح مسئولو النادي الأهلي في إنهاء كافة التفاصيل والاتفاقات المادية مع نظرائهم بالمقاولون العرب، لضم طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الذئاب إلى صفوف القلعة الحمراء، حيث عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، اجتماعًا مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، و دار النقاش حول انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب إلى صفوف الأهلي، وتم الاتفاق على كافة الأمور المالية ومشروع العقد، وبذلك يدخل طاهر في قائمة أغلى 10 لاعبين في النادي الأهلي.