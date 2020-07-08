شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك رقم واحد في البطولات آخر 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر خالد الغندور نجم الزمالك السابق، أن الزمالك هو نمبر وان في البطولات المحلية والقارية أخر 5 سنوات، موضحا أن الفريق يمر بأفضل حالاته الفنية في السنوات الأخيرة بفضل الصفقات الجيدة والروح الانتصارية.

وتابع الغندور في تصريحات تليفزيونية، لقناة الزمالك، مساء الأربعاء: "غدا الخميس في احتفالية وفيه مفاجأة، ولكن مفاجآة الزمالك غداً، لا تتعلق بصالح جمعة لاعب الأهلي.

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وأضاف الغندور: "لا أتوقع أن تكون مفاجآة الزمالك غدا، تتعلق بالإعلان الرسمي عن أي صفقة جديدة".

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك قد أكد في وقت سابق انه متمسك بحق النادي في الدفاع عن حقة في قضية نادي القرن الحقيقي من خلال تقديم قضية لدى الجهات المختصة، كما أعلن انه يجهز مفاجاة كبري لجمهور الزمالك سيتم الإعلان عنها يوم الخميس القادم على قناة الزمالك.